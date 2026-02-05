大学入試センターは５日、１月１７、１８日に実施された大学入学共通テスト（本試験）の平均点の最終集計を発表した。難化傾向も指摘され、プログラミングなどが出題された「情報Ｉ」（１００点満点）は５６・５９点だった。初出題となり平均点が７０点近くと高かった前回に比べて、１２・６７点低下した。教科「理科」の科目「物理」（同）は４５・５５点で、前回から１３・４１点下がり、前身の大学入試センター試験を通じて