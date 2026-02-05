犬と関わることができる職業 犬のお世話やケアをする職業 犬ともっとも身近に関わり、日常的なケアや健康管理を担うのが、以下のような職業です。 トリマー 動物看護師 獣医師 ペットシッター ドッグシェルターのスタッフ 老犬介護スタッフ 犬のしつけやトレーニングを行う職業 犬の行動や性格を理解し、人と犬が安全に暮らすためのサポートを行う仕事もあります。 ド