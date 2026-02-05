秋田地方気象台は、風雪に関する秋田県気象情報を午後4時2分に発表しました。沿岸では、低気圧や冬型の気圧配置の影響により、雪を伴った西よりの強い風が吹く見込みです。6日未明から夕方にかけて、雪を伴った強い風に注意・警戒してください。〈気象概況〉6日は、日本海の低気圧が急速に発達しながら千島近海へ進み、日本付近は冬型の気圧配置が強まるでしょう。このため、沿岸では、雪を伴った西よりの強い風が吹く見込みです。