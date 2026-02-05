近畿地方今後の天気は？ 気象庁によりますと、近畿地方では、７日午後から８日頃にかけて、大雪となる見込みです。積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。 近畿地方の雪雨シミュレーション・16日間天気予報 ［気象概況］近畿地方では、８日には上空約５０００メートルに氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。［雪の予想］７日１８時から８日１８時までに