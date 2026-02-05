JRグループ各社は、冬季に「青春18きっぷ」と「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」を設定する。「青春18きっぷ」はJR線の普通・快速列車の普通車自由席、BRT（バス高速輸送システム）、JR西日本宮島フェリーに自由に乗り降りができるきっぷ。5日間用は連続する5日間、3日間用は同3日間利用ができる。価格は5日間用が12,050円、3日間用が10,000円。利用期間は春季が3月1日から4月10日まで、夏季が7月18日から9月8日まで、冬季