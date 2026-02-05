ファーストフードチェーンの『ケンタッキー・フライド・チキン』がワインショップ『エノテカ』とのコラボサイトを公開した。2026年2月2日から始まったのは特設サイト「KFC｜エノテカ”今宵はチキンとワインで乾杯！”」。いったいどんな内容なのか。KFCとワインのペアリング紹介『KFC（ケンタッキー・フライド・チキン）』は、2025年12月に六本木にて、ワインショップ『エノテカ』とコラボしたクリスマスイベントを開催した。その