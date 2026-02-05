6日、薩摩地方は一日を通して雲が広がり、すっきりしない空模様となる見込みで、所によってにわか雨もありそうです。大隅地方も曇り空が続き、短い雨の可能性があるため洗濯物は軒下干しが良いでしょう。気温は平年より高く暖かいでしょう。種子島・屋久島地方は朝に広く雨が降り、日中は雨が止んで曇り空で経過する見込みです。奄美地方は湿った空気の影響で日中を中心に雨が降りやすいでしょう。気象庁の1か月予報によると、