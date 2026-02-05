井端ジャパンの一員としてWBC出場が決まっている大谷(C)Getty Images大谷翔平（ドジャース）は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で投打二刀流をやるのか否か。世間の耳目を集めた決断は、果たして「投げない」となった。【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せた昨年6月に右側副靭帯損傷の大けがから約2年ぶりに「投手」として復帰した大谷。以降は、徐々にイニング数を増やしていき