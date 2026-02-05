3月のWBC(ワールドベースボールクラシック)の侍ジャパンサポートメンバーに巨人・中山礼都選手が選出されました。「すごくうれしかったですし、こういう機会をいただけて感謝しています。楽しみではありますけど、今後は本戦で着られるようにもっと頑張りたい。（アピールする場なので）埋もれずに結果を出すという気持ちで臨みたい」と中山選手は心境を話しました。また「メジャーリーガーから影響受けたいことは？」という質問に