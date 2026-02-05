タイガースなどで通算217勝を挙げた左腕ミッキー・ロリッチさんが4日（日本時間5日）に亡くなった。85歳だった。米メディアが報じたが、死因など詳細は明らかになっていない。ロリッチさんはオレゴン州ポートランドのリンカーン高からタ軍に入団。63年にメジャーデビューを果たした。71年にはいずれもリーグ最多の25勝、308奪三振をマーク。サイ・ヤング賞の投票で2位に入った。そのキャリアのハイライトと言っていいのが、6