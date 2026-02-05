7人組アイドルグループCLASS SEVEN横田大雅（16）が5日、都内で、つかこうへい十七回忌特別公演「熱海殺人事件ラストメッセージ」稽古場公開会見に出席した。同作で、犯人大山金太郎役に大抜てき。大山役としては、増子敦貴が持っていた17歳1カ月の最年少記録を16歳1カ月で更新。百名ヒロキ（32）とのダブルキャストで演じる。「囲み取材が初めてで、緊張しています」と初々しくあいさつ。「作品に魅力を感じていますし、最高の