スノーボード競技で日本だけでなく、アジア人女子初の銀メダルを獲得、ミラノ・コルティナオリンピックで日本女子最多の冬季五輪7大会連続出場の快挙が目前の竹内智香選手。華々しい経歴の裏には、血のにじむような努力、ケガによる苦悩が─。長年競技と向き合い続けられる秘訣を聞いた。冬季五輪７大会連続出場へ！ スノーボード竹内智香「続けることを大事にしたい」競技と自分に向き合う秘訣「2018年に出場した平昌オリンピック