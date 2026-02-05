お笑いコンビ・銀シャリの鰻和弘が４日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、わずか１０日だけ金髪にした経緯を告白した。鰻は１月２０日のインスタグラムで金髪にしたことを報告していたが、なぜ金髪に？という質問に、声帯ポリープの手術を受けたものの「１週間休まないとあかん。でも入院って２日、３日で終わんねん。声帯切ったら仕事休み、体元気。金髪にしよって。それ以上でもそれ以下でもない」と休みで時間があったからと説