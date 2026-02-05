ロックバンドLINDBERGのボーカル渡瀬マキ（56）が5日、インスタグラムを更新。小泉今日子（60）とのショットを公開した。「今年還暦を迎えるキョンキョン全国ツアー開催今日子さんお誕生日おめでとうございます」とコメントし、小泉とのツーショット写真を公開した。2人は笑顔で腕を組み、仲むつまじい様子を見せている。「今日子さんの想いが詰まった素敵なライブでしたバンドも照明もステージもセトリも構成もしびれました