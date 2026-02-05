16人組ダンス&ボーカルグループ「THE RAMPAGE」の公式サイトが5日に更新され、この日開催予定の「BATTLE OF TOKYO −うつくしき嘘−」公開中舞台挨拶について、メンバーの与那嶺瑠唯(30)、後藤拓磨(27)が体調不良のため、出演を見合わせると発表した。グループの公式サイトで「本日2/5(木)にグランドシネマサンシャイン池袋(東京都)にて開催予定のLIVE IN THEATER『BATTLE OF TOKYO -うつくしき嘘-』公開中舞台挨拶につき