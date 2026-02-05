俳優荒井敦史（32）5日、都内で、つかこうへい十七回忌特別公演「熱海殺人事ラストメッセージ」稽古場公開会見に出席した。同作で、6度目となる主人公・木村伝兵衛部長刑事を演じる。「僕の中で、副題の“ラストメッセージ”が1つの区切りになる作品になればいいなと思って、稽古で模索しています」とした。同作の魅力を「今回は新しいメンバー」とし、「自身が楽しんでくれればいいなと思っています」とした。「その中で、座長