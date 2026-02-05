カナデビア（旧日立造船）と日本製鉄子会社の日鉄エンジニアリングは５日、経営統合に向けた検討を開始すると発表した。来年４月の経営統合を目指す。カナデビアは、ごみ焼却発電施設など環境事業や機械・インフラ事業を手がけている。２０２５年３月期の連結売上高は６１０５億円、最終利益は２２１億円。日鉄エンジニアリングは、０６年に新日本製鉄のエンジニアリング事業本部が分社・独立して設立された。２５年３月期の