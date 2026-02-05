ABCテレビの横山太一アナウンサー（39）、お笑いタレントのなるみ（53）が5日、ABCテレビ「newsおかえり」（月〜金曜午後3時40分）に出演。第1子出産を報告したタレント岡田結実（25）を祝福した。同番組にレギュラー出演していた岡田から「このたび第1子を出産しました。おかえりで沢山のことを教えていただいて、日本のニュースや政治により一層興味を持ちました。その学んだ事をわが子にも伝え続けられるようにこれからも頑張り