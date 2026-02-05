過食を避けるにはどうすればいいか。一般社団法人マインドフルリーダーシップインスティテュート代表理事の荻野淳也さんは「いつも食べすぎてしまう人は、『足りていることを知る』ことだ。そのために、マインドフル・イーティングで一口だけでもしっかり味わって食べるといい」という――。※本稿は、荻野淳也『心のざわざわ・モヤモヤが消える がんばりすぎない休み方』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.co