歌手のMCモンが、性売買疑惑を全面否定し、法的対応を予告した。MCモンは2月5日、自身のインスタグラムに長文のコメントを投稿し、「いかなる証拠も物証もないのに、誰の指示でこのような記事が書かれているのか疑問だ」と主張。無念さを訴えた。【画像】ホステス3人が確認できる監視カメラ映像今回の発端は前日にさかのぼる。4日、朝の時事教養番組『シントンバントン』（原題）では、週刊誌『日曜時事』のキム・ソンミン記者がユ