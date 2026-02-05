あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ultraviolet」の略語は？「ultraviolet」の略語はなんでしょうか？ヒントは、日焼け止めや天気予報で見かける言葉です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「UV」でした！「ultraviolet」を略した「UV」とは、紫外線を表す言葉です。紫外線は、目に