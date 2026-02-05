【絶対純白魔法少女 佐々木琴音】 9月 発売予定 価格：27,500円 海外のホビーメーカー「Hobby sakura」は、フィギュア「絶対純白魔法少女 佐々木琴音」を9月に発売する。価格は27,500円。 本製品は、イラストレーターのRAITA氏が手がけるオリジナル作品「絶対純白魔法少女」に登場する「佐々木琴音」を1/7スケールでフィギュア化したもの