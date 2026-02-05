今週末の7日(土)から8日(日)は、中国地方は強い寒気の影響で、日本海側や中国山地沿いで大雪になり、瀬戸内側でも西部を中心に雪の積もる所がある見込みです。厳しい寒さになるでしょう。強風や雪による見通しの悪化、積雪や路面の凍結による交通障害に十分ご注意ください。7日(土)朝は一時的に瀬戸内側でも雪やミゾレの可能性7日(土)は、朝にかけて西日本の南の海上を前線が進むため、中国地方は瀬戸内側でも雪やミゾレになる所が