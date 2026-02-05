東武鉄道によりますと、きょう（5日）午後3時20分ごろ、東武東上線の川越市駅から池袋駅へ向かう普通列車の走行中、途中の中板橋駅で人身事故が発生しました。この影響で、東武東上線は、池袋駅から成増駅の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午後4時50分ごろを見込んでいるということです。