2025年4月、ホワイトハウスにトランプ大統領（右）を表敬訪問し、握手を交わす米大リーグ、ドジャースの大谷翔平＝ワシントン（ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグで大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希を擁してワールドシリーズを2連覇したドジャースが今年もホワイトハウスにトランプ大統領を表敬訪問する予定だと4日、複数の米メディアが伝えた。日にちは未定。チームは4月3〜5日に首都ワシントンでナショナルズ戦が