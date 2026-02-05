架空の人物になりすまし、ひとり1箱限定で販売されていたポケモンカードの抽選に大量に応募して、30箱分を不正に購入したとしてベトナム国籍の男2人が逮捕されました。警視庁によりますと、ベトナム国籍のドー・バン・クオン容疑者とマック・バン・アイン容疑者は去年、不正入手したSIMカードで架空の人物になりすまして、ひとり1箱限定で販売していたポケモンカードの抽選に応募し、30箱分、販売価格およそ16万円相当を盗んだ疑い