ことし1月、再稼働の直後に運転を停止した柏崎刈羽原発6号機について、東京電力が週明け早々にも、再び原子炉を起動させる方針であることが関係者への取材で分かりました。柏崎刈羽原発6号機は1月21日、14年ぶりに再稼働しましたが、その直後、制御棒を引き抜く操作中に異常を知らせる警報が鳴ったことから、東京電力は再稼働から29時間後に原子炉を停止させました。当初、2月26日に開始する計画だった営業運転は遅れる見込みで、