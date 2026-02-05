「ミルクを飲み終えた子から順番にカゴにいれますが結局は4頭とも脱走します😅みんな元気いっぱい！本日より公開です。初4つ子にスタッフもメロメロです」【写真】必死の形相で鳴く、ライオンの赤ちゃん1月10日、山口県美祢（みね）市にある動物園「秋吉台サファリランド」（@aki_safariland）が投稿したのは、3頭の赤ちゃんライオンがかごの中から必死に鳴いている動画です。動画には、昨年の12月20日に生まれたというライ