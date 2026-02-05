181センチの長身、俳優息子が渋谷の街で俳優・市村正親(77)と女優・篠原涼子(52)の息子?17歳俳優?がインタビューに登場し、驚きの声が寄せられた。キャップを後ろにかぶり、黒のロングTシャツ姿で金のネックレスが特徴的なファッションでインタビューに応じる俳優の市村優汰(17)。男性4人組YouTuber「とりりおん」の街頭インタビューに登場し、インスタグラムでは「なんと篠原涼子さんの息子さんが登場...！」と紹介された。