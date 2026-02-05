福岡県警嘉麻署は5日、嘉麻市の住民が使用する交流サイト（SNS）に4日午後5時15分ごろ、不審なダイレクトメールが届いたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。メールは「あなたのアカウントを誤って迷惑アカウントとして管理者に通報した」「通報を取り下げるために、5万円かかる」などと、金銭を要求される内容だった。