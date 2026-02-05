櫻井心那が自身のインスタグラムを更新。六本木ミュージアムで開催中の「大たまごっち展」を訪れたことを投稿した。【写真】たまごっちの中に入った櫻井心那「ここなっち」投稿では、「先日、大たまごっち展へ行ってきました！」「かわいかった〜」と素直な感想をつづり、「くちぱっち好きのマネっちと」と、マネージャーと一緒だったことも明かしている。ハッシュタグには「みみっち」「まめっち」「くちぱっち」「たまパラ」など