ＪＲ貨物は、北海道内や北東北の大雪の影響で、１月２３日以降、ほぼすべてという３７４本を運休にしました。線路や貨物駅構内の除雪が追いついていないとしています。これによって、道内から農産物を本州に送っているホクレンは、主な輸送手段をフェリーに切り替えるなど影響が続いています。担当者によると、貨物列車よりも費用は増加しているということです。