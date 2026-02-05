女優の木村多江が自身のインスタグラムを更新。室内練習場で美しいアドレスから何度もスイングを確かめる姿を動画で投稿した。【動画】すでに初心者脱出？ 木村多江のスイング木村がゴルフを始めたのはドラマの役作りがきっかけだった。「役のためにゴルフのクラブの握り方から習って練習しまくって」「撮影はとっても緊張しました」と、全くの初心者から練習を重ねて、本番に臨んだことを振り返った。「でもおかげでゴルフが好き