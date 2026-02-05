NFL（ナショナル・フットボール・リーグ）が公式インスタグラムを更新。アメリカンとナショナル、2つのカンファレンスから選ばれた4人の選手がゴルフのドライバー飛距離を争うイベントで、ダラス・カウボーイズのプレースキッカー、ブランドン・オーブリー（米国）が336ヤードというスーパーショットを放った動画を投稿した。【動画】NFL選手渾身のドライバースイング！ 飛距離は圧巻の336ヤードこのイベントは、それぞれのカンフ