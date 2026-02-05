女優の井桁弘恵（28）が5日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。3日行われた映画「教場Requiem」完成披露試写会に参加した井桁。「教場チームの皆さんと来てくださったお客様と幸せな時間を過ごせました」とつづり、衣装のドレス姿のオフショットを複数枚投稿した。ファンに向け「公開まで楽しみにしていただけたら嬉しいです！」と呼びかけた。このドレス姿にファンは歓喜。「綺麗かわいい」「