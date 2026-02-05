女優の桜井日奈子（28）、モデルで女優の谷まりあ（30）、女性7人組「FRUITSZIPPER」の櫻井優衣（25）が5日、都内で「NAILIEAWARD2025授賞式＆Beautyoftheyear2026発表会」に出席した。桜井は「事務所に所属してから表彰されるのが初めてで、とてもうれしくて、緊張しています」とはにかんだ。自身は「元々、結構ひどめのくせ毛」と明かし、「気合を入れたい前日にサロンにうかがったりして、ケアをしてます