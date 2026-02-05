新しい寒さ対策として提案したいのが、“着て過ごす”という発想の「着る寝袋」だ。全身を包み込みながらも動きやすく、座る・歩く・くつろぐといった日常の動作を妨げない。アウトドアやフェスはもちろん、自宅でのリラックスタイムや有事の備えにもなる。寒さに耐えるのではなく、快適さを身にまとう。今年の冬は「着る寝袋」を選択肢に入れてみてはいかがだろう。【写真】アウター感覚で着られて、そのまま歩ける…寒さを忘れ