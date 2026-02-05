「楽天春季キャンプ」（５日、金武）株式会社ウェルファムフーズから宮城県産の「森林どり」１００キロが贈呈され、贈呈式を開催。三木監督が出席した。三木監督は「鶏肉というのは野球選手として体づくりで非常に栄養素が高い、ましてや森林どりというのは本当においしい鳥で、寮でも選手も僕もおいしくいつもいただいています」と挨拶した。森林どりで作った「イーグルスからあげ」の差し入れもあり、一口食べて「おいしー