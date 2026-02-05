押収されたポケモンカード＝5日午前、警視庁碑文谷署ポケモンカードを不正に購入したとして、警視庁は5日までに、窃盗と私電磁的記録不正作出・同供用の疑いでいずれもベトナム国籍で携帯電話事業会社経営者ドー・バン・クオン容疑者（39）＝東京都北区豊島8丁目＝と社員の男の計2人を逮捕した。警視庁によると、ポケモンカードの人気商品は公式サイトで抽選に申し込み、1人1箱まで買える。同庁は、不正に入手したとみられるSI