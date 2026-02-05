約5カ月間の長期滞在を終え、ISS＝国際宇宙ステーションから帰還した宇宙飛行士の油井亀美也さんが会見し、「やりきって良いミッションができた」とミッションを振り返りました。油井亀美也宇宙飛行士：一番大事なのは私たちがみんな揃って地上に元気に帰ってこられたのが本当に良かったなと思っています。1月、ISSから地球に帰還した油井さんは、現在、アメリカのヒューストンでリハビリを受けています。同僚の宇宙飛行士の健康上