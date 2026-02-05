【モデルプレス＝2026/02/05】人気サバイバルオーディション番組「PRODUCE」シリーズの中国版とも言われる「創造営2024（CHUANG ASIA 2024）」から結成されたグループ・Gen1esが活動を終了することがわかった。2月3日、公式SNSを通じて発表された。【写真】中国プデュでセンター務めた日本人美女◆Gen1es、解散を発表公式X（旧Twitter）では「Gen1esの全活動終了」と題したお知らせを公開。そして「メンバーとの十分な話し合いと友