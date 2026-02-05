【モデルプレス＝2026/02/05】雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜（せいな）が2月4日、自身のInstagramを更新。ショート丈トップス姿を公開した。【写真】23歳ギャルママモデル「まさに女神」美くびれに視線集中◆聖菜、ほっそりウエスト輝くショート丈トップスコーデ披露聖菜は、ソファーでポーズをとるソロショットを投稿。肩から袖にかけて黒のラインが入った白の総レースのショート丈トップスに同丈のボトムスを合わ