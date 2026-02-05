【モデルプレス＝2026/02/05】女優の林芽亜里が2月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真】20歳ノンノモデル「彩りも綺麗で食欲そそられる」鮭使った簡単手料理◆林芽亜里「とても簡単で美味しかった」手料理披露林は「好きな鮭の形とは違うの形だけど昨日も鮭食べた」（※原文ママ）と報告。「ずっと作りたかった長谷川あかりさんのレシピ」と記し、料理家の長谷川氏のレシピを参考に手作りした料理