ドル高やや優勢でドル円は一時157円台=東京為替概況 ドル円は昨日の市場で、週末の衆議院選挙をにらんだ円売りと、米ISM非製造業景気指数などの好結果を受けたドル買いから、156円台後半まで上昇した。NY夕方に156円95銭と157円の大台に迫ったものの、一歩及ばずという展開で東京朝を迎えた。東京市場でも午前中から何度も156円90銭近辺を試したが、大台を前に足踏みする状況が続いた。貴金属市場の急落などがリスク警戒を誘