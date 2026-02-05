ドル円一時１５７．０６レベルまで上昇も、すぐに戻す＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は156.80台から一気に157.06レベルまで上昇した。しかし、その後は157円台は維持できず、156.90付近に押し戻されている。東京カットのオプション期限に関連した値動きと想定されるほか、157円台では介入警戒感が広がる面も指摘される。 USD/JPY156.92