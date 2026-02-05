カーリング女子で五輪２大会連続メダリストのロコ・ソラーレの藤沢五月が５日、都内でイベントに出演した。イベント後の取材で藤沢は、昨年９月の代表決定戦で敗れた相手でミラノ・コルティナ五輪女子代表のフォルティウスへ期待感を示した。「大会に出場するたびに、状態が上がってきている、チームとして実力が安定してきているという印象を受けるので、フォルティウスさんらしいいつも通りのプレーをしてくれればいい試合が