±Ç²è¡Ö¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡×¤Ç?¤¢¤¤¤¿¤ó?Ìò¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½©»³¤æ¤º¤­¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºßÇ¥¿±5¥ö·î¤Ç°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÊó¹ð¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£½©»³¤µ¤ó¤ÏÇ¥³è¤ò»Ï¤á¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÍý²ò¤È¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª ¡Û?¤¢¤¤¤¿¤ó?Ìò¡¦½©»³¤æ¤º¤­¤¬Ç¥¿±¤ò¸øÉ½¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼?»Ò¤É¤â¤òË¾¤à¤Ê¤é1Æü¤â