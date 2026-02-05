みずほ証券と楽天証券は５日、個人顧客の口座開設システムを共通化すると正式に発表した。楽天証券のシステムをベースに共同開発した。みずほ証券の口座開設手続きのオンライン化を進め、顧客の利便性を高める。みずほ証券ではこれまで、口座開設の申し込みで入力内容が間違っていたり、証明書の画像が不鮮明だったりした場合、郵送や対面で訂正する必要があった。新システム導入により、手続きがオンラインで完結できるように