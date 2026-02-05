北海道・札幌市の解体工事中のホテルで作業員4人が体調不良を訴え、病院に搬送されました。5日午前11時40分ごろ、札幌市厚別区でホテルの解体作業をしていた人から、「酸欠の疑いで倒れている人がいる」と消防に通報がありました。立体駐車場で作業中だった20代から70代の男性作業員4人が体調不良を訴え、搬送されました。このうち3人は発見された時、意識がもうろうとした状態で倒れていたということです。当時、現場ではアスベス