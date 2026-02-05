TCLは、AIスマートノート「Note A1 NXTPAPER」のクラウドファンディングをMakuakeにて2026年2月10日より開始する。11.5インチNXTPAPER Pure液晶ディスプレイを搭載し、解像度2200×1440、リフレッシュレート120Hzだ。 ディスプレイはTCLのNXTPAPER Pure技術により、1,670万色の表示と紙のような質感を両立し、3A Crystal Shield Glass（反射防止、映り込み防止、指紋防止）を採用。8,192段階の筆圧感知と5ms